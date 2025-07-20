О Константине Шестаке рассказал глава Пскова в своей рубрике «Улицы героев»

21:50, 20 июля 2025, ПАИ

О Константине Шестаке рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале в рубрике «Улицы героев».

Во время Великой Отечественной войны Псков был сильно разрушен. Немцы взорвали мосты, повредили электростанцию, промышленные объекты, исторические здания, а центр города лежал в руинах.

23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции войска 3-го Прибалтийского фронта освободили Псков от фашистов. Одним из героев, внёсшим значительный вклад, стал Константин Шестак.

В боях за освобождение Пскова майор Шестак командовал 374-м стрелковым полком 128-й стрелковой дивизии, которая участвовала в штурме оборонительной линии «Пантера» на Псковском направлении. Прорыв её начался рано утром 22 июля 1944 года. Полк под командованием Константина Шестака первым ворвался в город и форсировал реку Великую, овладев плацдармом на левом берегу реки в районе Мирожского монастыря. А уже 23 июля бойцы Шестака освободили левобережную часть Завеличья.

В 1974 году Константин Шестак вместе с семьёй переехал в Псков на постоянное жительство, активно участвовал в общественной жизни и был удостоен звания «Почётный гражданин Пскова». До 1981 года он работал старшим научным сотрудником в Псковском музее-заповеднике.