В январе - мае промышленное производство в Псковской области выросло на 4,3%

15:57, 17 июня 2020, ПАИ

Промышленное производство в Псковской области в январе - мае по сравнению с соответствующим периодом 2019 года выросло на 4,3%, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

Прирост промышленного производства обеспечили обрабатывающие производства, по которым индекс производства составил 105,9%, и добыча полезных ископаемых (индекс производства — 109,8%).

Производство промышленной продукции в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года сократилось на 5,6%, в том числе продукции обрабатывающих производств — на 5,3%. Из обрабатывающих производств в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года возросло производство по таким видам деятельности, как производство пищевых продуктов (на 3,4%), полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (на 21,9%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (на 27,9%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 8,7%). В 2,3 раза сократилось производство текстильных изделий, на 43,8% — машин и оборудования, на 33,5% — мебели, на 27,4% — электрического оборудования.