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Политика

Путин выступит с обращением по поводу Конституции

Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам к Конституции, который назначен на 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы ещё раз лично разъяснить смысл поправок к Конституции РФ. Это произойдёт в один из дней после парада Победы, который состоится 24 июня», - пояснил источник.

Среди возможных дат рассматривается 29 и 30 июня - дни, непосредственно предшествующие дате голосования.

«Тему изменений в основной закон страны президент затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который будет показан 22 июня», - утверждают источники.

В преддверии голосования у главы государства запланированы важные совещания, посвящённые поддержке граждан и бизнеса.

Голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля, оно будет проходить также в течение шести дней до этой даты. Именно в эти шесть дней можно будет проголосовать в электронной форме. С инициативой о проведении голосования по поправкам в январе этого года выступил президент РФ в ходе послания Федеральному Собранию. После обсуждения поправок рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта верхняя палата парламента приняла постановление и направила его президенту.

Путин подписал указ и назначил датой голосования 12 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

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