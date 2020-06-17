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Три тысячи пачек сигарет обнаружили псковские пограничники в вагоне с углём

Три тысячи пачек сигарет обнаружили псковские пограничники в вагоне с углём, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации партии табачной продукции пресекли в железнодорожном пункте пропуска Пыталово. При оформлении грузового состава, следовавшего в Латвийскую Республику, в одном из вагонов с углём пограничники обнаружили признаки укрытия посторонних предметов. После досмотра из сыпучего груза изъяли 18 брикетов с сигаретами, обмотанных полиэтиленом и скотчем. Схрон был засыпан 50 см угля.

Задержанная табачная продукция изъята и передана в таможню.

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