Три тысячи пачек сигарет обнаружили псковские пограничники в вагоне с углём
Три тысячи пачек сигарет обнаружили псковские пограничники в вагоне с углём, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.
Попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации партии табачной продукции пресекли в железнодорожном пункте пропуска Пыталово. При оформлении грузового состава, следовавшего в Латвийскую Республику, в одном из вагонов с углём пограничники обнаружили признаки укрытия посторонних предметов. После досмотра из сыпучего груза изъяли 18 брикетов с сигаретами, обмотанных полиэтиленом и скотчем. Схрон был засыпан 50 см угля.
Задержанная табачная продукция изъята и передана в таможню.