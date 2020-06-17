Росгвардейцы задержали укравшего косметику псковича
В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже косметических средств 39-летнего мужчину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Инцидент произошёл 17 июня около 15:00 в одном из магазинов на Рижском проспекте Пскова. Сигнал «Тревога» получил находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский».
Задержав подозреваемого, росгвардейцы передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.