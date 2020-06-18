0
17:01
В Плюссе завершается строительство первого районного стадиона
17:00
Начался ПАИ-live с главой Опочецкого района Юрием Ильиным
16:54
Глава Островского района: Внести вклад в совершенствование Конституции – почётная и ответственная миссия
16:20
Глава Опочецкого района Юрий Ильин станет участником проекта «Дистанционка» ПАИ-live
16:16
Бесплатный онлайн-семинар «От идеи к проекту» пройдёт для активных пенсионеров Псковской области
16:07
ВИДЕО: Рабочие рискуют жизнью на новостройке в Пскове
16:07
Список зверствовавших в Пскове эстонских карателей рассекретила ФСБ
Еще новости
Общество

Псковичам рассказали о возможностях мобильного приложения «Почты России»

Благодаря мобильному приложению «Почты России» жители Псковской области смогут не только отследить посылку, но и получить дистанционно практически все почтовые услуги. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе УФПС Псковской области.

С помощью мобильного приложения можно найти ближайшее отделение связи и узнать режим работы. После запуска приложение определяет, где находится пользователь, и показывает на карте ближайшие к нему почтовые отделения. Уточнить адрес и график работы отделений почты по всей России можно даже без подключения к интернету.

Также через мобильное приложение можно предварительно записаться на обслуживание в отделение «Почты России». Для этого необходимо выбрать раздел «Запись в почтовое отделение», адрес ближайшей почты и удобное для посещения время. На сегодняшний день предварительная запись доступна в двенадцати отделениях почтовой связи города и области, а именно: город Псков (180000, 180004, 180016, 180019, 180024), город Великие Луки (182110, 182112, 182113), город Невель (182500), город Остров (181350), город Себеж (182250), Бежаницкий район (182840).

Кроме того, мобильное приложение поможет найти индекс, оформить подписку на любимые печатные издания, вызвать курьера для получения услуги экспресс-отправления. Сервис также дает возможность оценить работу отделения - для этого необходимо найти нужное отделение по адресу или индексу и нажать кнопку «Оцените отделение».

Также после оформления простой электронной подписи с помощью мобильного приложения можно получать без предъявления паспорта регистрируемые почтовые отправления (мелкие пакеты, посылки, заказные письма), которые не требуют оплаты наложенного платежа – они выдаются получателю по проверочному коду, появляющемуся в приложении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В Плюссе завершается строительство первого районного стадиона
18 июня 2020
В Плюссе завершается строительство первого районного стадиона
Начался ПАИ-live с главой Опочецкого района Юрием Ильиным
18 июня 2020
Начался ПАИ-live с главой Опочецкого района Юрием Ильиным
Глава Островского района: Внести вклад в совершенствование Конституции – почётная и ответственная миссия
18 июня 2020
Глава Островского района: Внести вклад в совершенствование Конституции – почётная и ответственная миссия
Глава Опочецкого района Юрий Ильин станет участником проекта «Дистанционка» ПАИ-live
18 июня 2020
Глава Опочецкого района Юрий Ильин станет участником проекта «Дистанционка» ПАИ-live
Бесплатный онлайн-семинар «От идеи к проекту» пройдёт для активных пенсионеров Псковской области
18 июня 2020
Бесплатный онлайн-семинар «От идеи к проекту» пройдёт для активных пенсионеров Псковской области
ВИДЕО: Рабочие рискуют жизнью на новостройке в Пскове
18 июня 2020
ВИДЕО: Рабочие рискуют жизнью на новостройке в Пскове
Список зверствовавших в Пскове эстонских карателей рассекретила ФСБ
18 июня 2020
Список зверствовавших в Пскове эстонских карателей рассекретила ФСБ
Роскомнадзор разблокировал Telegram
18 июня 2020
Роскомнадзор разблокировал Telegram

Идет загрузка...