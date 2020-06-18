Псковичам рассказали о возможностях мобильного приложения «Почты России»

16:15, 18 июня 2020, ПАИ

Благодаря мобильному приложению «Почты России» жители Псковской области смогут не только отследить посылку, но и получить дистанционно практически все почтовые услуги. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе УФПС Псковской области.

С помощью мобильного приложения можно найти ближайшее отделение связи и узнать режим работы. После запуска приложение определяет, где находится пользователь, и показывает на карте ближайшие к нему почтовые отделения. Уточнить адрес и график работы отделений почты по всей России можно даже без подключения к интернету.

Также через мобильное приложение можно предварительно записаться на обслуживание в отделение «Почты России». Для этого необходимо выбрать раздел «Запись в почтовое отделение», адрес ближайшей почты и удобное для посещения время. На сегодняшний день предварительная запись доступна в двенадцати отделениях почтовой связи города и области, а именно: город Псков (180000, 180004, 180016, 180019, 180024), город Великие Луки (182110, 182112, 182113), город Невель (182500), город Остров (181350), город Себеж (182250), Бежаницкий район (182840).

Кроме того, мобильное приложение поможет найти индекс, оформить подписку на любимые печатные издания, вызвать курьера для получения услуги экспресс-отправления. Сервис также дает возможность оценить работу отделения - для этого необходимо найти нужное отделение по адресу или индексу и нажать кнопку «Оцените отделение».

Также после оформления простой электронной подписи с помощью мобильного приложения можно получать без предъявления паспорта регистрируемые почтовые отправления (мелкие пакеты, посылки, заказные письма), которые не требуют оплаты наложенного платежа – они выдаются получателю по проверочному коду, появляющемуся в приложении.