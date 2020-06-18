Два котла заменят в котельных Опочецкого района в этом году

17:37, 18 июня 2020, ПАИ

В этом году в котельных Опочецкого района заменят два котла, всего в муниципалитете функционирует 12 котельных. Об этом рассказал глава Опочецкого района Юрий Ильин в эфире проекта ПАИ-live 18 июня.

По словам Юрия Ильина, оборудование в котельных «достаточно изношено», но замену котлов стараются производить ежегодно. «Также меняют изношенные трубы на новые. Стараемся из районного бюджета выделять средства по программе модернизации теплоснабжения», - рассказал Ильин.

Кроме того, гость эфира рассказал и о проблеме с Фондом реформирования ЖКХ. По словам Юрия Ильина, в фонде есть условия софинансирования, но неподъемные для муниципалитета: «60% средств выдает фонд, 20% — предприятия, 20% — район. Но эти 40% - труднонаходимые. И это проблема не только Опочецкого, а всех районов».