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Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался после продолжительной болезни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на врио руководителя региона Олега Николаева.

«У меня есть подтверждение по официальным каналам», – сказал Олег Николаев.

В конце мая Игнатьева госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения лёгких, в больнице его подключили к аппарату ИВЛ.

В феврале Михаил Игнатьева был снят с должности в связи с утратой доверия. Вся Россия узнала о том, что на встрече с пожарными бывший глава региона заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой служебной машины.

30 июня суд должен был рассмотреть иск экс-главы Чувашии, в котором он оспаривал указ президента о досрочном прекращении его полномочий на посту.

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