Трёхкомнатную квартиру получит прибывший в Псков хирург-онколог
Прибывшему хирургу-онкологу губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал трёхкомнатную квартиру во время приёма граждан, который проходил в режиме ВКС 19 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Сергей Калиновский прибыл в Псков в 2019 году по приглашению главного врача ГБУК «Псковский областной онкологический диспансер» на должность хирурга-онколога.
«В прошлом году я устроился в диспансер врачом-онкологом и одним из условий было получение трёхкомнатной квартиры, - отметил Сергей Калиновский. – Моя жена врач-педиатр, у нас двое несовершеннолетних детей и пока этот вопрос не решён».
Михаил Ведерников призвал помочь, поскольку семья состоит из двух врачей, и прибыла из другого региона.
«Специалисты должны чувствовать, что они окружены вниманием», - добавил Михаил Ведерников.
Первый заместитель губернатора Вера Емельянова отметила, что в планах на 2021 год запланировано приобретение трёхкомнатной квартиры для семьи Калиновского.
«Возможно, удастся решить вопрос уже в 2020 году», - добавила Емельянова.
Михаил Ведерников добавил, что вопрос должен быть решён до 1 марта 2021 года.
«Если вы отработаете определённое количество лет в регионе, то будет возможность потом эту квартиру приватизировать», - обратился к Сергею Калиновскому губернатор.