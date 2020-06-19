Трёхкомнатную квартиру получит прибывший в Псков хирург-онколог

16:45, 19 июня 2020, ПАИ

Прибывшему хирургу-онкологу губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал трёхкомнатную квартиру во время приёма граждан, который проходил в режиме ВКС 19 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Калиновский прибыл в Псков в 2019 году по приглашению главного врача ГБУК «Псковский областной онкологический диспансер» на должность хирурга-онколога.

«В прошлом году я устроился в диспансер врачом-онкологом и одним из условий было получение трёхкомнатной квартиры, - отметил Сергей Калиновский. – Моя жена врач-педиатр, у нас двое несовершеннолетних детей и пока этот вопрос не решён».

Михаил Ведерников призвал помочь, поскольку семья состоит из двух врачей, и прибыла из другого региона.

«Специалисты должны чувствовать, что они окружены вниманием», - добавил Михаил Ведерников.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова отметила, что в планах на 2021 год запланировано приобретение трёхкомнатной квартиры для семьи Калиновского.

«Возможно, удастся решить вопрос уже в 2020 году», - добавила Емельянова.

Михаил Ведерников добавил, что вопрос должен быть решён до 1 марта 2021 года.

«Если вы отработаете определённое количество лет в регионе, то будет возможность потом эту квартиру приватизировать», - обратился к Сергею Калиновскому губернатор.