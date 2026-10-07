Каменный пень возрастом в сотни миллионов лет передали в Псковский музей

12:45, 07 октября 2026, ПАИ

В Псковский музей-заповедник передали необычную находку из Плюсского района – окаменелый пень, возраст которого предположительно составляет около 250–300 миллионов лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Окаменелость обнаружила местная жительница в деревне Ляды и передала её в музей. Сейчас находка проходит необходимую процедуру карантина. После этого камень очистят от мусора и биологических загрязнений. Для его изучения планируют привлечь специалистов-геологов.

Окончательно характер и возраст окаменелости должна определить экспертиза. Если специалисты подтвердят предварительную оценку, пень займёт место в музейной экспозиции.

«Если подтвердится, что это действительно окаменелая древесина возрастом порядка 250–300 миллионов лет, то сама находка очень хорошо вписывается в историю природного формирования Псковского края. Скорее всего, этот древний фрагмент оказался здесь не там, где сформировался: его мог принести движущийся ледник во время последнего оледенения, несколько тысяч лет назад, с территории Карелии, Ленинградской области или Финляндии», – рассказала ведущий специалист сектора экспозиционно-выставочных проектов научно-экспозиционной службы Псковского музея-заповедника Розалия Подгорная.

По её словам, пень интересен не только как образец древней окаменелой древесины. Он может стать наглядной иллюстрацией того, как ледник переносил на большие расстояния горные породы и органические остатки, сформировавшиеся задолго до появления человека.