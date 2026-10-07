В доме на улице Красноармейской в Пскове запустили отопление после капремонта

12:39, 07 октября 2026, ПАИ

Отопление в доме № 26 на улице Красноармейской в Пскове запустили в полном объёме. Задержка подачи тепла была связана с заменой теплового узла, сообщили ПАИ в администрации города.

Фонд капитального ремонта провёл серьёзные работы: установили два индивидуальных тепловых пункта (ИТП), заменили учёт на узле теплоснабжения и выполнили капремонт системы горячего водоснабжения. Благодаря этим работам система стала надёжнее, а подача тепла – стабильнее.

Сейчас специалисты управляющей компании проводят развоздушивание стояков – это обязательный этап после запуска отопления, который помогает убрать воздушные пробки и обеспечить равномерную подачу тепла во все квартиры. Сегодня планируется устранить оставшиеся перебои.

Напомним, что отопительный сезон в Пскове стартовал 29 сентября: подачу тепла начали не по формальному сроку (после пяти суток со среднесуточной температурой +8 градусов), а с учётом погодных условий, чтобы жители чувствовали себя комфортно.