Улицу Лесную в Пскове отремонтируют к ноябрю

16:59, 19 июня 2020, ПАИ

Ремонт на улице Лесной в Пскове завершится до 30 ноября. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков на личном приёме граждан губернатором Псковской области 19 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С вопросом к губернатору обратилась псковичка. Она отметила, что ранее писала главе региона в Instagram по поводу ремонта улицы Лесной. После этого приехали рабочие, взяли замеры, перекопали, но ремонт не сделали. «Стало ещё хуже», - подытожила она.

Александр Братчиков ответил, что на ремонт этой улицы в 2020 году выделены средства из бюджета и контракт уже разыгран. Срок окончания работ – 30 ноября.