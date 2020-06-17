О дорогах, коронавирусе и достопримечательностях – в интервью главы Опочецкого района

18:52, 19 июня 2020, ПАИ

В эфире ПАИ-live в проекте «Дистанционка» Александр Машкарин пообщался с главой Опочецкого района Юрием Ильиным. Вместе они обсудили законопослушность граждан в Опочке во время пандемии, реализацию нацпроектов и достопримечательности района.

Благоустройство с мусорницами

– Юрий Артамонович, буквально не так давно вы наконец полностью в Опочке завершили большой проект городского вала. Его открыли. У нас буквально на прошлой неделе в эфире был Сергей Сергеевич Грахов, так он был в восхищении: «Это уникальный проект, там так красиво стало! – говорит. – Поезжайте обязательно, посмотрите!» Расскажите, что у вас там такого грандиозного?

– Я хочу сказать, что наш городской вал – это гордость наших жителей и гостей, которые у нас бывают на территории района. По итогам всероссийского конкурса «Исторические поселения» мы выиграли грант. Но если коротко, работы проводились на площади 9 гектаров: это два километра пешеходных дорожек, это комфортные скамейки, это виды вокруг – всё находится прямо в притоках реки Великой: рукава, которые есть, протоки – и между ними находятся вот эти пешеходные дорожки. Это детская площадка, это водяная мельница, это малые архитектурные формы, которые рассказывают историю основания Опочецкого района, города Опочки, которому 606 лет на сегодняшний день. Есть что посмотреть, есть где отдохнуть: посидеть на евроскамейке, посмотреть на воду, пообщаться с природой. Я всех приглашаю посетить наш вал. На сегодняшний день парки работают в ограниченном режиме, потому что есть ограничения по вирусу. Разработана программа экскурсий, есть детская интерактивная программа – и все эти программы в полной мере будут действовать, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу.

– Как горожане отнеслись к открытию? Бывает так, что что-нибудь хорошее сделали, открыли, скамейки поставили – а через неделю там становится уже и грязно, и что-то поломали. У вас, надеюсь, такого не произошло?

– Мы сейчас смотрим, мониторим. Надо отдать должное, мы ставили одним из условий проекта наличие достаточно большого количества мусорок, чтобы рядом стояли скамейки, чтобы там, где пешеходные маршруты, максимально часто бы стояли урны, чтобы люди могли не засорять территорию, а бросать мусор в урну. Сейчас с утра в ежедневном режиме убирается парк. Не всегда, конечно, все такие приличные, как хотелось бы. Я говорю: главное – это сохранить то, что мы сделали. И я, пользуясь случаем, призываю всех жителей и гостей нашего района задуматься над этим.

– Будете ещё участвовать в этом федеральном конкурсе или теперь будет такая толчея из желающих муниципалитетов принять в нём участие, что Опочецкий район отойдёт в сторонку и будет ждать своей очереди?

– Мы были первопроходцами в регионе по защите этого проекта, ездили в Москву его защищать – у нас получилось. Сейчас возьмём небольшую паузу, но есть планы: есть ещё территории, есть исторические места на территории района, которые тоже бы хотелось благоустроить, сделать привлекательными. Наш район находится практически в центре области, у него выгодное географическое положение, и включить район в туристические маршруты – это наши планы. Но для того, чтобы включать, пора развиваться, благоустраивать территорию на радость туристам.

Информация и штрафы

– Юрий Артамонович, хочу поговорить о больной теме. Понятно, что речь о коронавирусе, о пандемии. Как у вас обстановка в районе с мерами предохранения от коронавируса? И доставляют ли вам проблемы, хлопоты питерские и московские дачники, которых у вас в районе тоже немало?

– На территории района заболевшие есть. И когда началась пандемия, у нас был организован штаб, где две группы работают, плюс добровольная дружина. Всё было направлено на то, чтобы максимально провести в торговой сети, в продуктовых магазинах и в местах общего пользования те меры профилактики, безопасности, которые введены на территории всей страны для того, чтобы минимизировать количество заболеваний, которые могут быть. Большинство людей относятся с пониманием, осознают, что, если соблюдать меры предосторожности, будет снижен риск заболевания. Но, к сожалению, присутствует такая категория людей, которая не хочет прислушиваться. Здесь уже на помощь приходит полиция, которая действует не только методом убеждения, но и привлечением к ответственности. Ну а с дачниками есть трудности. Дачников у нас достаточно много приезжает из разных городов. В связи с тем, что в больших городах заболеваемость большая, мы постоянно поддерживаем связь с главами поселений. Ситуация под контролем.

– Есть предприниматели или граждане, которых пришлось штрафовать?

– Предприниматели – надо отдать должное и сказать им спасибо. От некоторых граждан поступали даже жалобы, что торговые точки отказывались обслуживать без масок, но мы поясняли, что это не прихоть – это необходимость. У нас предприниматели, юридические лица послушные. Ну а граждан привлекали, и в том числе наших гостей из больших городов. Протокол административный в полиции составляли.

– На ваш взгляд, пора отменять ограничительные меры или пока ещё надо повременить?

– Люди стали более послушными. И уже если сказано «в маске в магазин», значит, человек идёт в маске. Средства профилактики в магазине есть, дезинфицирующие средства доступны. Все социальное расстояние соблюдают. Можно принять комплексные решения для того, чтобы где-то сделать послабление.

Денег много не бывает

– Многие муниципалитеты пандемию используют: люди сидят дома, например, и не мешают ремонтировать дороги, и власти стараются сейчас это сделать как можно скорее. У вас в Опочецком районе что с ремонтом дорог происходит? Идёт ремонт где-нибудь?

– На сегодняшний день у нас на территории района протяжённость дорог больше тысячи километров.

– Одна из самых протяжённых дорожных сетей, насколько я помню.

– Да. И это и федеральная трасса, и региональные дороги, и муниципальные вне населённых пунктов, и городская. То есть весь перечень дорог представлен на территории нашего района. Дороги мы ремонтируем. В прошлом году на 19,6 миллиона рублей был осуществлён ремонт дорог, в этом году уже заключены контракты на сумму более 20 миллионов рублей. Сложилась хорошая практика взаимодействия с поселениями, мы каждый год направляем средства на ремонт дорог в черте сельских населённых пунктов. Помимо этого, мы расходуем средства на содержание дорог. В прошлом году порядка 7 миллионов было потрачено на содержание, в этом году содержание дорог стоит в два раза больше.

– Насколько я понимаю, часть средств, которые вы получаете, на которые ремонтируются дороги в Опочецком районе, – это средства по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

– В том числе. В рамках «Региональных безопасных дорог», как я уже говорил, в прошлом году был ремонт четырёх километров – это 30 миллионов, в этом будет три километра отремонтировано. Плюс готовится проект уже на следующий год: дорога Опочка – Новоржев востребована и находится в достаточно ненормативном состоянии. Плюс на этих дорогах будет проведено освещение. Вопрос по освещению есть, мне жалуются… Помимо ремонта, будет проведено освещение региональных дорог со съезда города: это улица Коммунальная, площадь Советская и улица Красногородская. Это участок с большой протяжённостью, и это очень хорошо.

– А по другим национальным проектам что у вас происходит?

– Наверно, стоит начать с проекта «Образование». В этом году мы участвуем в ремонте спортзала в рамках проекта «Образование. Сельские школы». Стоимость работ, которые там проводятся: ремонт спортзала, ремонт кровли, ремонт внутренних помещений, – это полтора миллиона рублей. В прошлом году в рамках нацпроекта проводился ряд работ. В этом году дополнительно на развитие образования по программе подпрограммы нацпроекта «Развитие образования» проводится капитальный ремонт системы освещения городских, самых крупных школ: полностью будет заменена проводка, приборы освещения, электрощиты. Стоимость контракта – три с половиной миллиона рублей. Плюс дополнительно две точки роста: в двух школах будут отремонтированы за счёт средств местного бюджета помещения, будет установлено оборудование. В прошлом году мы в рамках «Цифровой образовательной среды» подготовили два кабинета, в общей сложности работа составила 2,6 миллиона рублей. Есть план на следующий год: будет продолжение ремонта спортивного зала на селе с парадным входом, ремонтом спортивных сооружений, а также ремонт и приобретение оборудования.

– Наверняка же хотелось бы, чтобы больше денег на это выделялось району.

– Денег много не бывает. И потенциал для их использования, для работы есть. Есть люди, которые готовы работать, есть коллектив и в центре нашего образования, и в администрации района, которые готовы делать проекты, готовы участвовать, выходить на объекты, стучаться во все двери, для того чтобы максимально увеличить средства, которые поступают на территорию района.

– Что у вас с ЖКХ происходит? В некоторых муниципалитетах активно ремонтируют котельные и меняют котлы. Вас это затронуло каким-то образом?

– У нас есть 12 котельных, котлов много, оборудование достаточно изношено. Мы ежегодно стараемся по плану проводить замену котлов. В этом году это замена двух котлов, плюс дорогостоящий ремонт котельного оборудования, которое еще подлежит ремонту, и плюс замена изношенных труб на трубы более энергоэффективные, которые позволят уменьшить теплопотери при доставке теплоносителя к потребителю. Ну и стараемся из районного бюджета по мере возможности выделять дополнительные средства для проведения работ по модернизации наших теплоснабжающих и водоснабжающих организаций , для того чтобы они выполняли свои функции.

– Так понимаю, что у вас этот план фактически долгосрочный. Вы говорите о том, что каждый год меняете по чуть-чуть. А есть какие-то сроки? «В 2040 году Опочецкий район полностью перешёл на современную систему ЖКХ, все котлы поменяны, всё хорошо».

– Существует Фонд реформирования ЖКХ.

– Есть такой волшебный фонд.

– Да, волшебный, я с этим согласен. Там есть условие. На сегодняшний день мы его анализировали. Условия достаточно неподъёмные для муниципалитетов, таких как наш район: мелких, маленьких районов.

– Это вы о софинансировании, наверное?

– Да. Мы просчитывали – получается, 60 % фонд даёт, 20 % – предприятие, 20 % – район. Но вот эти 40 % – труднонаходимые. Если бы не эти условия, то мы готовы вступать, участвовать, средства найти на изготовление проектов, прохождение госэкспертизы, то есть выполнять те условия, которые выдвигает Фонд реформирования, чтобы получить дополнительное финансирование.

– А вы каким-то образом поднимаете этот вопрос, чтоб эта схема софинансирования как-нибудь поменялась наконец?

– Мы этот вопрос выносили на обсуждение с Ассоциацией муниципальных образований, потому что это проблема не только Опочецкого района – это проблема всех районов.

Духова гора и сероводородный ключ

– Юрий Артамонович, тоже задаю этот вопрос практически всем главам муниципалитетов. Сейчас отменят ограничительные меры, наконец-то, помимо питерских дачников, поедут к нам и простые туристы. Рядом с вами есть муниципалитеты, которые перетягивают туристические потоки к себе от Опочецкого. В Опочецком районе помимо городского вала что ещё можно посмотреть, чем удивить приезжих гостей?

– Это Воскресенская церковь в деревне Теребеня.

– Очень красивая церковь.

– Это поместье родителей Кутузова, где есть церковь: она старинная, за всю свою бытность ни разу не прекращала в период войны проводить службы. Это наша знаменитая Духова гора – о ней много существует преданий, это даже, можно сказать, место паломничества: звонили из других регионов и спрашивали, как проехать, как получить информацию. Ещё есть сероводородный ключ… У нас есть бюст Ордина-Нащокина, исторического деятеля нашей страны. Ну и очень красивые озёра, на которых можно отдохнуть с семьёй. Есть места, которые можно посмотреть. Я думаю, каждый человек, приехавший на территорию нашего района, найдёт себе место для отдыха.

– Вы правы, когда говорите, что он в центре Псковской области и фактически все потоки, которые идут с юга на север и с севера на юг, так или иначе Опочецкий район пересекают. На мой взгляд за последний десяток лет Опочецкий район в этом плане поменялся кардинально. Поэтому в окончание нашего сегодняшнего разговора, пускай и короткого, но точно не последнего я желаю, чтобы муниципалитет, Опочецкий район постоянно находил какие-то дополнительные источники финансирования. Глядишь, когда-нибудь на территории Опочецкого района найдут и алмазы. Но тогда, собственно говоря, проблема решится сама собой. И конечно, самое большое достояние Опочки – это его жители. Мне кажется, что каждый район силён своими жителями и теми подвижниками, которые занимаются делами.

– Действительно, всё, что удаётся нам сделать, прекрасные уголки, эти проекты, которые реализуются на территории района, – это люди. Мы предлагаем, ходим, обсуждаем, у нас есть рейтинговое голосование: сделать ли парк Победы, сделать ли фонтан. Много ещё проектов, которые готовы к реализации. Действительно, наши люди готовы жить, любить свой родной уголок, наш Опочецкий район, спасибо им огромное, что они так активно включаются во все благие начинания, которые происходят на территории нашего района. Одним словом, процветания району, хорошего настроения людям, чтоб меньше было бед!