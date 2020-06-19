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Общество

До +30 °C потеплеет в Псковской области 20 июня

До +30 градусов потеплеет в Псковской области 20 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на территории области прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы.

Температура по области ночью составит от +15 до +20 градусов, днём – от +21 до +26, на юге области – до +30.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.

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