Пассажиры двух автомобилей пострадали в ДТП в Порховском районе

16:18, 20 июня 2020, ПАИ

В Порховском районе на 159-м километре автодороги Новгород – Псков столкнулись два автомобиля: Toyota Camry и Renault Laguna. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 19 июня в 11:05. Toyota Camry, за рулём который находился 61-летний мужчина, столкнулась с Renault Laguna под управлением 63-летнего мужчины.

По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали пассажиры двух машин: 48-летняя женщина и 62-летний мужчина. Женщина получила ушиб грудной клетки и резаную рану лица, а мужчина – ушиб грудной клетки и левой кисти.