В Крым, Сочи и Калининград возобновит рейсы авиакомпания «Россия»
Авиакомпания «Россия» возобновит рейсы в Крым, Сочи и Калининград. Об этом говорится в сообщении компании, пишет РИА «Новости».
Будут открыты рейсы по популярным туристическим направлениям России – в Анапу, Симферополь, Сочи, Калининград.
«Россия» совместно с партнёром – туроператором «Библио-Глобус» – предлагает обновлённую программу полётов, переориентированную на внутренние перелёты.
Рейсы будут осуществляться на самолётах Boeing 737-800 и на лайнерах Boeing 747.