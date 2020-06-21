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Общество

В Крым, Сочи и Калининград возобновит рейсы авиакомпания «Россия»

Авиакомпания «Россия» возобновит рейсы в Крым, Сочи и Калининград. Об этом говорится в сообщении компании, пишет РИА «Новости».

Будут открыты рейсы по популярным туристическим направлениям России – в Анапу, Симферополь, Сочи, Калининград.

«Россия» совместно с партнёром – туроператором «Библио-Глобус» – предлагает обновлённую программу полётов, переориентированную на внутренние перелёты.

Рейсы будут осуществляться на самолётах Boeing 737-800 и на лайнерах Boeing 747.

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