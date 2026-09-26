Роспотребнадзор напомнил дачникам, как правильно подготовить участок к зиме
Осенью многие дачники завершают сезон: собирают урожай, убирают участок и готовят загородный дом к зимнему перерыву. Чтобы весной не столкнуться с неприятными сюрпризами, важно правильно завершить сезон, напомнили специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Перед отъездом специалисты рекомендуют проверить продукты и сроки их хранения, не оставлять скоропортящиеся продукты без подходящих условий, вымыть и хорошо высушить посуду, кухонный инвентарь и рабочие поверхности, убрать мусор и пищевые отходы, чтобы не привлекать грызунов и насекомых.
Кроме того, следует защитить источники воды от возможного загрязнения, а при необходимости подготовить систему водоснабжения к зиме, и осмотреть дом и хозяйственные постройки, устранить возможные места проникновения грызунов.
При уборке участка нужно использовать перчатки, особенно при контакте с землёй, растительными остатками и компостом. После работы необходимо тщательно мыть руки.
Также важно помнить о безопасности: не оставлять тлеющий мусор, проверить состояние печей и электроприборов перед отъездом.
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