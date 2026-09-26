Пятый гастрономический фестиваль «Пришелонье – грибная сторона» прошёл в Порхове

18:52, 26 сентября 2026, ПАИ

Пятый гастрономический фестиваль «Пришелонье – грибная сторона» состоялся на площадке Порховского дома ремёсел. Об этом сообщил глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов в своём канале в MAX.



Фото: из канала главы Порховского муниципального округа Юрия Семёнова в канале в MAX



Фото: из канала главы Порховского муниципального округа Юрия Семёнова в канале в MAX



Участники фестиваля угощали гостей разнообразными блюдами, приготовленными на основе грибов. Мероприятие посетили желающие попробовать кулинарные изыски местных мастеров, отметил Юрий Семёнов.

Глава округа поблагодарил всех участников за приготовленные блюда и кулинарное мастерство.

Организаторы анонсировали проведение следующего фестиваля через год.