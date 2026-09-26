Сборная Псковской области завоевала две бронзы на Кубке России по парапауэрлифтингу

18:25, 26 сентября 2026, ПАИ

Спортсмены из сборной Псковской области успешно выступили на Кубке России по парапауэрлифтингу, который прошёл в Новом Уренгое. Об этом ПАИ сообщили в Ассоциации ветеранов СВО по Псковской области.



Фото: Ассоциация ветеранов СВО по Псковской области



Фото: Ассоциация ветеранов СВО по Псковской области



Ветеран СВО Никита Буравцов в упорной борьбе занял третье место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Также бронзовым призёром Кубка России стал член сборной Псковской области среди гражданских лиц Данила Пащенко, который одновременно одержал победу в классе ДЦП.