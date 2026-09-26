Сборная Псковской области завоевала две бронзы на Кубке России по парапауэрлифтингу
Спортсмены из сборной Псковской области успешно выступили на Кубке России по парапауэрлифтингу, который прошёл в Новом Уренгое. Об этом ПАИ сообщили в Ассоциации ветеранов СВО по Псковской области.
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Фото: Ассоциация ветеранов СВО по Псковской области
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Фото: Ассоциация ветеранов СВО по Псковской области
Ветеран СВО Никита Буравцов в упорной борьбе занял третье место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Также бронзовым призёром Кубка России стал член сборной Псковской области среди гражданских лиц Данила Пащенко, который одновременно одержал победу в классе ДЦП.
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Сборная Псковской области завоевала две бронзы на Кубке России по парапауэрлифтингу