В Печорах начался монтаж площадки фестиваля монастырской кухни «Архондарик»
Монтаж площадки для проведения фестиваля монастырской кухни «Архондарик» начался в Печорах. Программа мероприятий стартует в пятницу и продлится все выходные. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.
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Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX
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Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX
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Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX
«Гостей праздника ждут особенные впечатления, и в первую очередь, конечно, гастрономические. Например, прямо на площади Победы в огромном чане повара приготовят по старинным рецептам 2 700 литров монастырской похлёбки», – отметил губернатор.
Но «Архондарик» – это не только кухня. В программе выступления творческих коллективов, кулинарные мастер-классы, лекции о православии и работа интерактивных площадок. В павильонах обителей можно будет продегустировать и купить уникальную продукцию, а на ярмарке свои изделия представят ремесленники и фермеры из Псковской области.
Михаил Ведерников пригласил всех жителей и гостей региона на фестиваль.
Ранее сообщалось, что посетителей фестиваля ждут насыщенная лекционная программа и творческие мастер-классы. Вход на все мероприятия свободный. Полная программа мероприятия здесь.
Кроме того, движение транспорта временно ограничат в Печорах с 1 по 5 октября. Такая мера связана с проведением фестиваля монастырской кухни «Архондарик».
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