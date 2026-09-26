В Печорах начался монтаж площадки фестиваля монастырской кухни «Архондарик»

20:02, 26 сентября 2026, ПАИ

Монтаж площадки для проведения фестиваля монастырской кухни «Архондарик» начался в Печорах. Программа мероприятий стартует в пятницу и продлится все выходные. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX





«Гостей праздника ждут особенные впечатления, и в первую очередь, конечно, гастрономические. Например, прямо на площади Победы в огромном чане повара приготовят по старинным рецептам 2 700 литров монастырской похлёбки», – отметил губернатор.

Но «Архондарик» – это не только кухня. В программе выступления творческих коллективов, кулинарные мастер-классы, лекции о православии и работа интерактивных площадок. В павильонах обителей можно будет продегустировать и купить уникальную продукцию, а на ярмарке свои изделия представят ремесленники и фермеры из Псковской области.

Михаил Ведерников пригласил всех жителей и гостей региона на фестиваль.

Ранее сообщалось, что посетителей фестиваля ждут насыщенная лекционная программа и творческие мастер-классы. Вход на все мероприятия свободный. Полная программа мероприятия здесь.

Кроме того, движение транспорта временно ограничат в Печорах с 1 по 5 октября. Такая мера связана с проведением фестиваля монастырской кухни «Архондарик».