В Пскове пройдёт концерт, посвящённый творчеству Александры Пахмутовой
Концерт «Мелодия. Посвящение Александре Пахмутовой» пройдёт в Псковской областной филармонии 10 октября. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертой дирекции Псковской области.
В исполнении Эстрадно‑джазового оркестра Псковской области прозвучат переосмысленные мелодии Александры Пахмутовой.
В репертуар вошли широко известные песни, ставшие культурным кодом своего времени: «Надежда», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща» и другие произведения, любимые несколькими поколениями слушателей.
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