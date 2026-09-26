В Пскове пройдёт концерт, посвящённый творчеству Александры Пахмутовой

17:44, 26 сентября 2026, ПАИ

Концерт «Мелодия. Посвящение Александре Пахмутовой» пройдёт в Псковской областной филармонии 10 октября. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертой дирекции Псковской области.

В исполнении Эстрадно‑джазового оркестра Псковской области прозвучат переосмысленные мелодии Александры Пахмутовой.

В репертуар вошли широко известные песни, ставшие культурным кодом своего времени: «Надежда», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща» и другие произведения, любимые несколькими поколениями слушателей.