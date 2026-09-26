Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове пройдёт концерт, посвящённый творчеству Александры Пахмутовой

Концерт «Мелодия. Посвящение Александре Пахмутовой» пройдёт в Псковской областной филармонии 10 октября. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертой дирекции Псковской области.

Афиша предоставлена организаторами

В исполнении Эстрадно‑джазового оркестра Псковской области прозвучат переосмысленные мелодии Александры Пахмутовой.

В репертуар вошли широко известные песни, ставшие культурным кодом своего времени: «Надежда», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща» и другие произведения, любимые несколькими поколениями слушателей.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



26 сентября 2026

В Печорах начался монтаж площадки фестиваля монастырской кухни «Архондарик»
26 сентября 2026

Роспотребнадзор напомнил дачникам, как правильно подготовить участок к зиме
26 сентября 2026

В Бежаницком филиале «Дружины» прошли межрайонные учения по тактической медицине и безопасности БПЛА
26 сентября 2026

Воинские захоронения благоустроили в Псковской области в рамках проекта «Зелёная область»

26 сентября 2026

Пятый гастрономический фестиваль «Пришелонье – грибная сторона» прошёл в Порхове
26 сентября 2026

Сбер осветил центр Санкт-Петербурга в честь своего 185-летия
26 сентября 2026

Сборная Псковской области завоевала две бронзы на Кубке России по парапауэрлифтингу
26 сентября 2026

В Пскове пройдёт концерт, посвящённый творчеству Александры Пахмутовой

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...