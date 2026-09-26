В Бежаницком филиале «Дружины» прошли межрайонные учения по тактической медицине и безопасности БПЛА

19:27, 26 сентября 2026, ПАИ

Очередные учения, объединившие представителей Бежаниц, Новоржева и Локни прошли в Бежаницком филиале АНО «Дружина». Мероприятие было посвящено отработке навыков первой помощи в гражданской сфере и условиях чрезвычайных ситуаций, а также вопросам безопасности в воздушном пространстве. Об этом сообщается в газете «Сельская новь».

Занятия начались с теоретического курса, который провёл командир «Дружины» Локнянского района Валентин Константинов. Участники подробно разобрали алгоритмы оказания первой медицинской помощи и вызова скорой помощи. В ходе практической части дружинники работали с манекеном, закрепляя навыки сердечно-лёгочной реанимации (СЛР).

Особое внимание уделили остановке кровотечений: участники вспомнили методику наложения жгутов и повязок при травмах конечностей. Также Валентин Константинов продемонстрировал новый эффективный приём создания носилок из эвакуационного троса для транспортировки пострадавшего.

Вторым лектором выступила водитель-экспедитор АНО «Дружина» города Пскова с позывным Лиса. Она осветила тему беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе самолётного типа. Лектор пояснила, что дроны также активно используются в мирных целях различными службами: при проведении топографических съёмок, полицией в поисковой работе, лесной охраной и т.д. Однако, поскольку граждане не могут определить назначение аппарата, при обнаружении БПЛА необходимо незамедлительно сообщать в службу 112.

«Все сообщения граждан сводятся в единую базу для формирования общей карты угроз и координации действий всех сил реагирования. Мы работаем большой командой. Каждый звонок является значимым!» - подчеркнула лектор.

Она также дала рекомендации по передаче информации: важно описать тип аппарата (малый/большой БПЛА, самолёт), оценить продолжительность и скорость пролёта, а также зафиксировать направление движения.