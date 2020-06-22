38 тонн чернослива ввезли в Псковскую область в июне

09:36, 22 июня 2020, ПАИ

С начала июня текущего года государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролировали ввоз двух партий импортного чернослива общим весом 38,28 тонн, ввезенного через российско-латвийский участок Государственной границы РФ в МАПП «Убылинка» в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Две партии сушеной сливы, страной происхождения которых является Аргентина, следовали из Латвии в Москву. Все партии чернослива подвергнуты карантинному фитосанитарному контролю, после успешного прохождения которого были отправлены в реализацию.

Всего с начала года на подконтрольную Управлению Россельхознадзора территорию через российско-латвийский участок Государственной границы РФ было ввезено 6 партий чернослива, общий вес которых составил 116,56 тонн.