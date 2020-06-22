Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России» по телефону

10:54, 22 июня 2020, ПАИ

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова проведет прием граждан в Псковской региональной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9). В связи с карантинными мерами по пандемии коронавируса прием проводится дистанционно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Граждане могут обратиться по телефону 8(8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные, которые будут переданы сенатору. После этого Елена Бибикова свяжется с заявителем. В приеме будут участвовать специалисты Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Дистанционный прием состоится 26 июня с 10:00 до 12:00.