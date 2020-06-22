600 тысяч рублей перевёл мошенникам 69-летний великолучанин

10:50, 22 июня 2020, ПАИ

В Великих Луках в течение дня 69-летнему горожанину неоднократно звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег убеждали пенсионера перевести его сбережения на указанные ими счета. У мужчины возникли сомнения по поводу истинных намерений неизвестных «доброжелателей». Тогда они заявили, что всю опасность ситуации может подтвердить представитель правоохранительных органов. Кроме того, собеседники поинтересовались, какой суммой располагает великолучанин. Он сообщил, сколько у него имеется денег на сберегательной книжке.

В итоге пенсионер снял со сберкнижки все 600 тысяч и через банкомат за несколько операций перевел их на продиктованные ему номера. На другой день потерпевший, убедившись, что стал жертвой мошенников, обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело.

В Пскове по аналогичной мошеннической схеме неизвестные лица сумели завладеть деньгами в сумме 197 тысяч рублей, принадлежащими 25-летней девушке. Проводится расследование.