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Политика

Псковский губернатор и главный судебный пристав РФ обсудили совместные проекты

22 июня в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и директора Федеральной службы судебных приставов — главного судебного пристава Российской Федерации Дмитрия Аристова, на которой стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Стороны договорились о продолжении совместной конструктивной работы, наметили направления для дальнейшего взаимодействия. Так, например, обсудили различные аспекты реализации проекта «Электронное взаимодействие с мировыми судьями на территории Псковской области», который был разработан региональными специалистами. Напомним, что ранее между ФССП России и администрацией Псковской области заключено соглашение, направленное на развитие межведомственного электронного документооборота.

Сейчас Управление цифрового развития и связи администрации области сформировало и согласовало со всеми участниками дорожную карту проекта, проработана и техническая сторона с разработчиками программного обеспечения. Кроме того, формируется пакет конкурсной документации для проведения закупочных процедур.

Внедрение проекта позволит сформировать между Федеральной службой судебных приставов и Мировыми судьями защищенную сеть электронного межведомственного документооборота. Планируется, что полный цикл взыскания будет сокращен до 95 дней, а также уменьшена и стоимость затрат на его проведение.

На рабочей встрече также был рассмотрен и вопрос подготовки к реализации проекта создания в Пскове центра приема граждан, который будет работать по аналогии с МФЦ. Стороны проанализировали различные варианты помещений, которые могут быть переданы УФССП по Псковской области и использованы для размещения центра.

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