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Общество

Полиция заинтересовалась прыжками псковича с тарзанкой

Фото: @roofman88.

22 июня ажиотаж в СМИ вызвал очередной трюк псковича, известного в соцсетях своим экстремальным хобби – Марк Озеров организует прыжки с тарзанкой с моста Александра Невского. Резонансная публикация на этот раз заинтересовала правоохранительные органы.

«Полиция проведет проверку по факту информации, опубликованной в СМИ. Будет дана правовая оценка действиям человека, который фигурирует в данной публикации, и принято решение в соответствии с законодательством», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция изучит детали и обстоятельства подобного рода мероприятий и определит, являются ли опасные прыжки с моста нарушением закона.

«Я дарю людям счастье, они после очень долго благодарят за это, и если бы меня ещё за это наказали, было бы очень странно, - отметил Марк Озеров. - Я считаю это обычной тарзанкой, как на речках, просто на профессиональном снаряжении и со страховкой». 46 человек уже отважились прыгнуть с тарзанкой.

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