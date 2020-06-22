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Общество

46 псковичей отважились прыгнуть с моста с тарзанкой

46 человек поучаствовали в экстремальном развлечении, которое организовывает инициативный житель Пскова Марк Озеров - прыжках с моста с тарзанкой. Об этом Марк рассказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Накануне в своем Instagram пскович выставил новую видеозапись – он решил «полетать» на тарзанке, сидя на велосипеде. Мысль о прыжке с велосипедом пришла спонтанно. «Идея пришла случайно: просто один из желающих прыгнуть приехал на место на велосипеде, и у меня возникла идея прыгнуть с ним. Владелец дал добро, я закрепил велосипед и прыгнул», - объяснил Марк.

Фото: @roofman88.

Нередко экстремал предлагает своим подписчикам получить заряд адреналина: он организовывает для псковичей бесплатные прыжки с профессиональным снаряжением с моста Александра Невского в Пскове.

«Я дарю людям счастье, они после этого очень долго благодарят», - поделился Марк. Молодой человек рассказал, что на его счету 14 прыжков, но прыгает он «не на количество, а на качество».

Фото: страница Марка Озерова в соцсети "ВКонтакте".

А его предложением воспользовалось уже почти 50 псковичей. «Прыгнуло уже 46 человек, из них больше половины сделали по 2-3 прыжка», - добавил он.

Пскович подчеркнул, что для прыжков используется профессиональное снаряжение, и люди находятся в страховке.

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