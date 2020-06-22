Пскович прыгнул с моста на велосипеде

09:19, 22 июня 2020, ПАИ

Пскович Марк, известный в Instagram своими экстремальными увлечениями, в очередной раз прыгнул с моста с тарзанкой. В этот раз парень решил «полетать», сидя на велосипеде. Видеоролик Марк опубликовал в своем Instagram.

Ранее пскович предлагал жителям города бесплатно прыгнуть с тарзанкой. «На моём опыте уже 10 подобных прыжков, и ещё 20 людей испытали эмоции, адреналин, решившись на прыжок», – писал в мае Марк.

Местный житель при организации прыжков использует профессиональное снаряжение. «Риск, что верёвки не выдержат, нулевой», - уверяет он.