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Общество

Пскович прыгнул с моста на велосипеде

Фото: @roofman88.

Пскович Марк, известный в Instagram своими экстремальными увлечениями, в очередной раз прыгнул с моста с тарзанкой. В этот раз парень решил «полетать», сидя на велосипеде. Видеоролик Марк опубликовал в своем Instagram.

Фото: @roofman88.

Ранее пскович предлагал жителям города бесплатно прыгнуть с тарзанкой. «На моём опыте уже 10 подобных прыжков, и ещё 20 людей испытали эмоции, адреналин, решившись на прыжок», – писал в мае Марк.

Местный житель при организации прыжков использует профессиональное снаряжение. «Риск, что верёвки не выдержат, нулевой», - уверяет он.

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