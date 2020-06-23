Глава комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева станет гостьей ПАИ-live

10:39, 23 июня 2020, ПАИ

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева станет гостьей прямого эфира ПАИ-live во вторник, 23 июня, в 11:00.

Обсудим меры поддержки населения в период пандемии и за его пределами, социальные инициативы государства, работы социальных служб и помощь со стороны волонтеров, взаимодействие с некоммерческим секторов.

Трансляцию смотрите на сайте Псковского агентства информации, а также в группе ПАИ в Вконтакте.