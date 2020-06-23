Операция «Трактор» проходит в Псковской области

11:32, 23 июня 2020, ПАИ

В Псковской области на территории региона проходит профилактическая операция «Трактор». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

В комитете отметили, что операция «Трактор» направлена на профилактику правонарушений в сфере эксплуатации самоходных машин, обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды.

Во время операции будут проведены совместные рейды инспекторов гостехнадзора и ГИБДД по проверке самоходных машин на территории всех муниципальных районов и городов Псков, Великие Луки.

Инспекторы будут уделять особое внимание на исправность и комплектность самоходных машин, соблюдение правил государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним, внедорожных мототранспортных средств, наличие регистрационных документов а так же наличие у трактористов, машинистов, и водителей соответствующих документов подтверждающих право на эксплуатацию и управления самоходными машинами. Будет проводиться проверка соответствия заводских номеров машин и агрегатов сведениям, указанным в регистрационных документах.

«Обращаем внимание руководителей организаций и граждан - владельцев тракторов, самоходных машин и мотовездеходов на необходимость соблюдения требований законодательства по вопросам эксплуатации самоходных машин и допуска лиц к управлению ими», - подчеркнули в комитете.

Профилактические мероприятия, проведенные в рамках операции «Трактор», будут способствовать обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, снижению травматизма при эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним.

По вопросам проведения операции «Трактор», а также другим вопросам надзорной деятельности Управления за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники обращаться по телефону в городе Пскове (8112) 299-523 (доб. 133, 134).