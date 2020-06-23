Псковичи с коронавирусом смогут голосовать на дому бесконтактно

15:58, 23 июня 2020, ПАИ

Псковичи с коронавирусом в Псковской области организуют бесконтактное надомное голосование. Об этом рассказал председатель региональной Общественной палаты Анатолий Мультах во время пресс-конференции, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Те, кто болеет коронавирусом в лёгкой форме и находится дома, смогут проголосовать.

«К ним будут прибывать члены УИК и наблюдатели, - отметил Анатолий Мультах. – Соблюдая нормы предосторожности, будут оставлять бюллетень и уходить, после чего гражданин сможет проголосовать, вложить бюллетень в конверт, продезинфицировать и поместить в урну для голосования».

По словам Мультаха, могут быть внесены изменения, но проголосовать смогут все в любом случае.

«Псковский COVID-центр посещать нельзя, поэтому пациенты не смогут проголосовать», - отметил Анатолий Мультах, добавив, что если будут какие-то изменения, то избирательная комиссия Псковской области сообщит о них дополнительно.