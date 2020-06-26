Если население будет вести себя аккуратно, то заболеваемость коронавирусом снизится – Нестерук

15:31, 26 июня 2020, ПАИ

Заболеваемость коронавирусом будет снижаться в случае, если население будет вести себя аккуратно. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 июня.

«Достаточно стойкая тенденция к снижению заболеваемости. Ситуация у нас стабилизируется», - отметил Нестерук, добавив, что коэффициент распространённости инфекции в регионе составляет 0,6.

Процесс заболеваемости в регионе, по мнению Нестерука, идёт на убыль.

На прошлой неделе в регионе было зафиксировано 312 случаев пневмонии и 143 случая завоза вируса из-за пределов региона.