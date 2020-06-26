У водителей Великолукского мясокомбината подтвердился коронавирус

15:38, 26 июня 2020, ПАИ

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук заявил о ликвидации очага на Великолукском мясокомбинате: в колбасном цехе новых заболеваний нет. Об этом он сообщил на заседании оперштаба 26 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Уже более двух недель в колбасном цехе новых заболеваний не регистрируется, а на предприятии в целом коронавирус выявляется, в частности, у водителей», - доложил глава регионального Роспотребнадзора.

Всего в регионе было зарегистрировано 16 вспышек коронавируса, в которых пострадали 429 человек.

Ранее губернатор Псковской области рассказал о трёх действующих очагах коронавируса.