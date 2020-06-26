Труп нашли в одной из квартир на улице Металлистов

16:10, 26 июня 2020, ПАИ

26 июня жители одной из квартир в доме № 6 на улице Металлистов в городе Пскове обратились к участковому с жалобой на трупный запах из соседней квартиры. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Прибывшие на место сотрудники полиции и аварийно-спасательной службы вскрыли дверь и обнаружил на полу тело человека. Также на месте происшествия работали сотрудники бригады скорой медицинской помощи.

Ожидается прибытие оперативной группы для выяснения обстоятельств произошедшего.