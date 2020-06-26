0
18:37
Публикуем видео с места, где нашли мертвого человека
17:00
Разыскивается 47-летний житель Опочецкого района
16:10
Труп нашли в одной из квартир на улице Металлистов
10:23
На могиле Леона Поземского в Пскове пропала табличка
09:40
Подвал кафе горел на улице Советской в Пскове
09:36
Нетрезвого водителя поймали полицейские в Гдове
15:56
Главврач Великолукской межрайонной больницы написала заявление на увольнение
Еще новости
Происшествия

Труп нашли в одной из квартир на улице Металлистов

26 июня жители одной из квартир в доме № 6 на улице Металлистов в городе Пскове обратились к участковому с жалобой на трупный запах из соседней квартиры. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Фото: ПАИ

Прибывшие на место сотрудники полиции и аварийно-спасательной службы вскрыли дверь и обнаружил на полу тело человека. Также на месте происшествия работали сотрудники бригады скорой медицинской помощи.

Ожидается прибытие оперативной группы для выяснения обстоятельств произошедшего.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Публикуем видео с места, где нашли мертвого человека
26 июня 2020
Публикуем видео с места, где нашли мертвого человека
Разыскивается 47-летний житель Опочецкого района
26 июня 2020
Разыскивается 47-летний житель Опочецкого района
Труп нашли в одной из квартир на улице Металлистов
26 июня 2020
Труп нашли в одной из квартир на улице Металлистов
На могиле Леона Поземского в Пскове пропала табличка
26 июня 2020
На могиле Леона Поземского в Пскове пропала табличка
Подвал кафе горел на улице Советской в Пскове
26 июня 2020
Подвал кафе горел на улице Советской в Пскове
Нетрезвого водителя поймали полицейские в Гдове
26 июня 2020
Нетрезвого водителя поймали полицейские в Гдове
Главврач Великолукской межрайонной больницы написала заявление на увольнение
25 июня 2020
Главврач Великолукской межрайонной больницы написала заявление на увольнение
Публикуем видео с места столкновения четырех иномарок в Печорском районе
24 июня 2020
Публикуем видео с места столкновения четырех иномарок в Печорском районе

Идет загрузка...