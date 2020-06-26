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Юный житель Пустошкинского района попытался дважды угнать автомобили

19-летний житель Пустошкинского района два раза попытался угнать чужие автомобили, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь с 24 на 25 июня в Пустошке молодой человек попытался угнать автомобиль ВАЗ-21074, припаркованный у дома на улице Ращупкина. Но злоумышленнику пришлось убежать, поскольку его заметил владелец транспортного средства.

Тогда молодой человек попытался угнать ВАЗ-21099 на улице Октябрьской. Он разбил стекло в машине, но в этот момент на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые и задержали нетрезвого подозреваемого.

По словам злоумышленника, он хотел съездить к себе домой в деревню Костьково. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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