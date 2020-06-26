Владимиру Путину доверяют 70% россиян
70% россиян доверяют Владимиру Путину. Такие данные приводит опрос ВЦИОМ, сообщает РИА Новости.
По данным опроса, 70% граждан доверяют главе государства, а 27% - нет. 3% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
66% в целом одобряют деятельность президента, 25% - не одобряют, 9% - затруднились ответить. Опрос был проведён 25 июня.
Участие в опросах принимают россияне старше 18 лет. Опрос проводится по телефону по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объёмом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.