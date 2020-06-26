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Политика

Владимиру Путину доверяют 70% россиян

70% россиян доверяют Владимиру Путину. Такие данные приводит опрос ВЦИОМ, сообщает РИА Новости.

По данным опроса, 70% граждан доверяют главе государства, а 27% - нет. 3% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

66% в целом одобряют деятельность президента, 25% - не одобряют, 9% - затруднились ответить. Опрос был проведён 25 июня.

Участие в опросах принимают россияне старше 18 лет. Опрос проводится по телефону по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объёмом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

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