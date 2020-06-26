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Политика

Лукашенко заявил о необходимости поправок в Конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию, которые положат начало переменам в стране. Об этом пишет РБК.

При этом Лукашенко отметил, что предложенные ему варианты оказались недостаточно решительными. «Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать», - сказал президент.

Причиной изменений глава государства назвал необходимость по-новому распределить полномочия властей разных уровней и анонсировал передачу части прав «вниз — до председателей райисполкомов, губернатора».

Белорусский лидер подчеркнул, что изменения в государстве будут проходить цивилизованно, без слома социального уклада. Лукашенко заверил, что обновлённая Конституция Белоруссии будет приниматься на референдуме.

Как пишет РИА Новости, новая редакция белорусской Конституции, по словам главы государства, будет подготовлена в течение двух лет.

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