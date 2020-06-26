Порядка 150 волонтёров обеспечивают информационное сопровождение голосования по поправкам в Конституцию

21:43, 26 июня 2020, ПАИ

В Псковской области порядка 150 волонтёров обеспечивают информационное сопровождение голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В муниципалитетах организованы информационные стенды и стойки, где волонтеры рассказывают гражданам о поправках в основной закон государства, профилактике вирусных заболеваний, распространяют буклеты.

Добровольцы работают в Бежаницком, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Невельском, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Пыталовском, Себежском, Псковском районах, Пскове и в Великих Луках. Информационные стенды будут функционировать до 30 июня.

Волонтеры в рамках акции «Мы вместе» во время общения с пожилыми гражданами дополнительно рассказывают им, каким образом можно проголосовать. В случае необходимости они оказывают помощь в организации голосования на дому.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но проголосовать можно в течение недели: 25 июня в Псковской области открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию. В первый день голосования в Псковской области 46 282 человека приняли участие в общероссийском голосовании.