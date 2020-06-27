#СтаньСильнееПокаДома: Инструктор по йоге Ольга Павлентьева провела зарядку для псковичей

09:36, 27 июня 2020, ПАИ

Инструктор по йоге, владелец собственной студии Ольга Павлентьева приняла участие в совместном проекте Псковского агентства информации и комитета по спорту Псковской области #СтаньСильнееПокаДома - #АктивноеДолголетие. Ольга Павлентьева записала на видео для пожилых псковичей упражнения на основе йоги, которые будут полезны в любом физическом состоянии.

«Мы все очень соскучились по работающим залам, совместным тренировкам, но надеемся, что осталось немного потерпеть, – отметила она. – Любые трудности – не повод забрасывать спорт. Особенно меня поймут те, кто занимается йогой. Упражнения, которые мы делаем, простые, однако они помогут вам быть более гибкими, а вашим мышцам – более упругими».