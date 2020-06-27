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Общество

Ректор ПсковГУ открыла «Университетскую субботу» для выпускников по перспективам трудоустройства

В рамках всероссийского выпускного студентов ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина приняла участие в онлайн-встрече работодателей и экспертов с выпускниками вуза «Нет барьеров для карьеры», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

Ректор поздравила студентов и выпускников с Днем молодёжи, рассказала о возможностях трудоустройства в ПсковГУ, механизмах и вакансиях. Площадка встречи собрала около сотни участников.

Вместе с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной тенденции трудоустройства с выпускниками обсудили директор по развитию EVALIFE сервиса «Яндекс.Таланты» Василий Ложкин, управляющий партнёр юридической фирмы «ЮРВЕСТ» Роман Образцов, руководитель цифровых проектов для вузов Skyeng Виолетта Усанова, директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова и руководитель Центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ Екатерина Гончарова.

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