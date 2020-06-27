Руководитель Агентства инвестиционного развития Лариса Семашко проголосовала по поправкам в Конституцию

16:42, 27 июня 2020, ПАИ

Руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области Лариса Семашко приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России на избирательном участке № 430 Великолукского района, сообщили Псковскому агентству информации в АИР.

На территории избирательного участка соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции: выдерживается дистанция между работниками и голосующими гражданами, выдаются средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), применяются антисептические средства для обработки рук и поверхностей, производится замер температуры тела.

«Важное решение в организации общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию страны – это возможность выполнить свой гражданский долг в любой день в течении недели, с 25 июня по 1 июля, – отметила Лариса Семашко. – Увеличение срока голосования, безусловно, позволит избежать большого скопления людей, что позволит существенно снизить всяческие риски по распространению коронавирусной инфекции, в частности, на территории Псковской области».