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Политика

Путин объяснил, почему никогда не летает в одном самолёте с Мишустиным

Президент Владимио Путин объяснил, почему никогда не летает в одном самолёте с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я еще ввел такое правило — президент и премьер-министр никогда не летают на одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что у нас особая ответственность за положение в стране», — пояснил глава государства.

Президент рассказал, что когда узнал, что у Мишустина нашли коронавирус, он был обязан «действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график».

По словам Путина, режим самоизоляции стал для него испытанием, поскольку он ценит общение с людьми. «Вот мне это доставляет внутреннее удовлетворение — прямой контакт с людьми. Но я прекрасно понимал, обстоятельства требуют изменения режима работы, графика работы», — отметил глава государства.

Президент также рассказал, что сдает тест на коронавирус каждые три-четыре дня и получает отрицательные результаты.

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