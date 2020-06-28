0
23:20
Академик РАЕН сравнил Псков с Курильскими островами
15:06
Видео: Министр науки и высшего образования Фальков проголосовал за поправки в Конституцию в Печорах
16:42
Руководитель Агентства инвестиционного развития Лариса Семашко проголосовала по поправкам в Конституцию
15:11
Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области проходит без нарушений
09:48
В Псковской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию
14:58
Более 46 тысяч человек проголосовали в Псковской области по поправкам в Конституцию
13:51
Антон Минаков: Обязанность любого гражданина – ходить на выборы всех уровней
Еще новости
Политика

Лукашенко: У России остался один союзник - Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал республику единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке. Он заявил об этом в ходе встречи с представителями Минской области, сообщает ТАСС.

«Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь», —заявил он.

Также Лукашенко добавил, что республика является вторым покупателем газа у России «после немцев». «Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего — политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России», — сказал Лукашенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Академик РАЕН сравнил Псков с Курильскими островами
28 июня 2020
Академик РАЕН сравнил Псков с Курильскими островами
Видео: Министр науки и высшего образования Фальков проголосовал за поправки в Конституцию в Печорах
28 июня 2020
Видео: Министр науки и высшего образования Фальков проголосовал за поправки в Конституцию в Печорах
Руководитель Агентства инвестиционного развития Лариса Семашко проголосовала по поправкам в Конституцию
27 июня 2020
Руководитель Агентства инвестиционного развития Лариса Семашко проголосовала по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области проходит без нарушений
27 июня 2020
Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области проходит без нарушений
В Псковской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию
27 июня 2020
В Псковской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию
Более 46 тысяч человек проголосовали в Псковской области по поправкам в Конституцию
26 июня 2020
Более 46 тысяч человек проголосовали в Псковской области по поправкам в Конституцию
Антон Минаков: Обязанность любого гражданина – ходить на выборы всех уровней
26 июня 2020
Антон Минаков: Обязанность любого гражданина – ходить на выборы всех уровней
В Псковской области бюллетени проголосовавших по Конституции хранят в сейф-пакетах
26 июня 2020
В Псковской области бюллетени проголосовавших по Конституции хранят в сейф-пакетах

Идет загрузка...