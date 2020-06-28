Лукашенко: У России остался один союзник - Белоруссия

07:00, 29 июня 2020, ПАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал республику единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке. Он заявил об этом в ходе встречи с представителями Минской области, сообщает ТАСС.

«Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь», —заявил он.

Также Лукашенко добавил, что республика является вторым покупателем газа у России «после немцев». «Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего — политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России», — сказал Лукашенко.