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Дорожные строители не соблюдают закон о тишине в Пскове
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Общество

Дорожные строители не соблюдают закон о тишине в Пскове

Жительница Пскова Людмила Арефьева пожаловалась на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на сильный шум от дорожных строителей: женщина проживает на улице Гражданской на первом этаже, рядом идут работы по реконструкции улицы Яна Фабрициуса из-за чего стоит сильный шум.

По словам Людмилы Арефьевой, работы идут даже с 13:00 до 15:00, однако, согласно закону «О тишине», шуметь нельзя с 21:00 вечера до 8:00, а также с 13:00 до 15:00 по будням и с 22:00 до 10:00 по выходным и праздничным дням. За нарушение — штраф от одной до семи тысяч рублей.

Псковичка утверждает, что прораб оправдывается поручением Михаила Ведерникова: «Почему мне говорит прораб ремонта дороги, что вы приказали, несмотря на закон, греметь, шуметь, копать, орать прямо под моими окнами. Это я говорю про время с 13:00 до 15:00, когда мне с 4-месячным младенцем не выйти на улицу», - удивляется автор сообщения на сайте губернатора.

Людмила Арефьева также отметила, что на уговоры планировать время прораб предложил вызвать полицию, что женщина и сделала 26 июня.

«Очень надеюсь, что это не «личные счеты» со мной! Также стоит прожектор, который освещает мне окно, а не яму. Надеюсь на реакцию», - заключила псковичка.  

Как пояснили ПАИ  в  УМВД РФ по Псковской области, полиция реагирует на все подобные  сообщения граждан о нарушении закона «О тишине» и при выявлении нарушения выписывает штрафы. 

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