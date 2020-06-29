Дорожные строители не соблюдают закон о тишине в Пскове

10:43, 29 июня 2020, ПАИ

Жительница Пскова Людмила Арефьева пожаловалась на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на сильный шум от дорожных строителей: женщина проживает на улице Гражданской на первом этаже, рядом идут работы по реконструкции улицы Яна Фабрициуса из-за чего стоит сильный шум.

По словам Людмилы Арефьевой, работы идут даже с 13:00 до 15:00, однако, согласно закону «О тишине», шуметь нельзя с 21:00 вечера до 8:00, а также с 13:00 до 15:00 по будням и с 22:00 до 10:00 по выходным и праздничным дням. За нарушение — штраф от одной до семи тысяч рублей.

Псковичка утверждает, что прораб оправдывается поручением Михаила Ведерникова: «Почему мне говорит прораб ремонта дороги, что вы приказали, несмотря на закон, греметь, шуметь, копать, орать прямо под моими окнами. Это я говорю про время с 13:00 до 15:00, когда мне с 4-месячным младенцем не выйти на улицу», - удивляется автор сообщения на сайте губернатора.

Людмила Арефьева также отметила, что на уговоры планировать время прораб предложил вызвать полицию, что женщина и сделала 26 июня.

«Очень надеюсь, что это не «личные счеты» со мной! Также стоит прожектор, который освещает мне окно, а не яму. Надеюсь на реакцию», - заключила псковичка.

Как пояснили ПАИ в УМВД РФ по Псковской области, полиция реагирует на все подобные сообщения граждан о нарушении закона «О тишине» и при выявлении нарушения выписывает штрафы.