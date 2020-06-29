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Общество

Олег Савельев: Россия не торгует своими землями

Депутат Псковского областного Собрания (ПОС) Олег Савельев принял участие во всенародном голосовании за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

По мнению парламентария, очень важно, что в основном законе страны появятся нормы, касающиеся нерушимости границ, сохранения традиционных семейных ценностей, недопустимости умаления народного подвига.

«Наша страна постоянно сталкивается с различного рода вызовами. Один из них – попытка пересмотреть историю Великой Отечественной войны и подвергнуть ревизии её результаты. В этой связи некоторые страны предъявляют России претензии, в том числе территориальные. Россия не торгует своими землями – это важно не только для нас живущих, не только для последующих поколений. Это наш долг перед памятью отцов и дедов – тех, кто за свободу и независимость нашей Родины проливал свою кровь и отдавал жизни», - отметил Олег Савельев.

«Я голосую за целостность и нерушимость границ государства. Мой отец, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Ильич Савельев, незадолго до смерти, когда почувствовал, что уходит, сказал мне: "Я счастливый человек, жизнь прожил, прошёл войну, остался в живых, вырастил вас, детей, но смириться с тем, что Крым не наш, не могу! Не затем мы проливали кровь, чтобы там стоял американский флот!"» - поделился семейными воспоминаниями депутат и подчеркнул, что гордится тем, что Крым вернулся в состав России. «Голосую за то, чтобы он остался наш на века», - сказал Олег Савельев.

Кроме того, депутат обратил внимание на важность статьи, защищающей традиционные семейные ценности. «Считаю, что у ребенка должны быть и мама, и папа», - добавил депутат.

25 июня стартовало голосование за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. На территории Псковской области открыто 615 участков. Выразить позицию жители региона могут с 8:00 до 20:00 на участках, где обычно организованы выборы. Голосование проводится с соблюдением всех противоэпидемических мер и продлится до 1 июля включительно.

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