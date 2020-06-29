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Политика

За четыре дня голосования около 76% россиян поддержали поправки к Конституции

Поправки к Конституции за четыре дня поддержали 76% россиян. Активность избирателей будет только возрастать, считает политолог Дмитрий Журавлёв, передает ТАСС.

Предложенные изменения в Конституции поддерживают большинство россиян, которые уже успели проголосовать. По данным ЦИК, явка на голосовании за четыре дня составила 37,2%.

«Уже сейчас можно утверждать, что большинство проголосовавших выступают за поправки к конституции. Несмотря на то, что еще впереди несколько дней голосования, явка уже сейчас довольно высокая. Если мы помножим явку на заявивших о том, что они проголосовали «за», то у нас получится абсолютное большинство», - отметил Журавлёв.

Дмитрий Журавлёв также добавил, что от оппозиции также следует ожидать заявления о непризнании результатов голосования и о подтасовке голосов.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Единым днём голосования станет нерабочий день 1 июля.

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