За четыре дня голосования около 76% россиян поддержали поправки к Конституции

13:40, 29 июня 2020, ПАИ

Поправки к Конституции за четыре дня поддержали 76% россиян. Активность избирателей будет только возрастать, считает политолог Дмитрий Журавлёв, передает ТАСС.

Предложенные изменения в Конституции поддерживают большинство россиян, которые уже успели проголосовать. По данным ЦИК, явка на голосовании за четыре дня составила 37,2%.

«Уже сейчас можно утверждать, что большинство проголосовавших выступают за поправки к конституции. Несмотря на то, что еще впереди несколько дней голосования, явка уже сейчас довольно высокая. Если мы помножим явку на заявивших о том, что они проголосовали «за», то у нас получится абсолютное большинство», - отметил Журавлёв.

Дмитрий Журавлёв также добавил, что от оппозиции также следует ожидать заявления о непризнании результатов голосования и о подтасовке голосов.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Единым днём голосования станет нерабочий день 1 июля.