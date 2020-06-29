При взрыве в жилом доме в Москве пострадали четыре человека

14:54, 29 июня 2020, ПАИ

Четыре человека пострадали при взрыве в московском доме. Обстоятельства взрыва проверить прокуратура, пишет ТАСС.

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с ЧП в жилом доме на северо-востоке Москвы.

Начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова отметила, что по факту хлопка и пожара в жилом доме на улице Проходчиков была организована проверка.

Ранее СМИ сообщали о взрыве на улице Проходчиков, дом 3. В результате взрыва произошёл пожар – огнём были охвачены четыре квартиры на третьем этаже. Пожар в настоящее время потушен.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Причиной взрыва могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования. Подробности уточняются.