0
10:20
Елена Полонская: Благодаря депутатам моя связь с населением – неразрывна
09:53
О необходимости расширять географию внутреннего туризма в Псковской области заявил Сергей Степашин
09:33
Программа для переселенцев в Псковской области выполнена – Степашин
09:29
Михаил Ведерников: Фонд содействия реформированию ЖКХ – один из важных партнёров области
09:25
ВИДЕО: Утренняя прогулка аиста в Опочке
08:57
Сергей Степашин и Константин Цицин с рабочим визитом прибыли в Псковскую область
08:40
Пропавший 12-летний мальчик найден в Великолукском районе
Еще новости
Общество

Елена Полонская: Благодаря депутатам моя связь с населением – неразрывна

«Именно вы, уважаемые коллеги, являетесь теми людьми, благодаря которым моя связь с населением города является неразрывной», – обратилась глава Пскова Елена Полонская к депутатам в ходе своего отчета на сессии Псковской городской думы 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская выразила уверенность, что и дальше будет работать с депутатами одной большой командой на благо Пскова, «независимо от партийной принадлежности».

«За последний год нам удалось добиться многого, о чем сегодня я расскажу в своем отчете –  тесного и конструктивного сотрудничества депутатов Псковской городской думы и администрации Пскова, которое мы продолжаем в настоящее время; мы продолжаем огромную работу на своих избирательных округах, мы наладили прямой контакт с псковичами. А это основная наша деятельность, ведь все, что мы делаем в городе, делаем в интересах наших горожан», – добавила она.

Елена Полонская поблагодарила депутатов за доверие, которое они оказали ей в мае 2019 года, назначив исполняющей полномочия главы города Пскова, а также проголосовав в ноябре прошлого года за её кандидатуру на выборах главы города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Елена Полонская: Благодаря депутатам моя связь с населением – неразрывна
30 июня 2020
Елена Полонская: Благодаря депутатам моя связь с населением – неразрывна
О необходимости расширять географию внутреннего туризма в Псковской области заявил Сергей Степашин
30 июня 2020
О необходимости расширять географию внутреннего туризма в Псковской области заявил Сергей Степашин
Программа для переселенцев в Псковской области выполнена – Степашин
30 июня 2020
Программа для переселенцев в Псковской области выполнена – Степашин
Михаил Ведерников: Фонд содействия реформированию ЖКХ – один из важных партнёров области
30 июня 2020
Михаил Ведерников: Фонд содействия реформированию ЖКХ – один из важных партнёров области
ВИДЕО: Утренняя прогулка аиста в Опочке
30 июня 2020
ВИДЕО: Утренняя прогулка аиста в Опочке
Сергей Степашин и Константин Цицин с рабочим визитом прибыли в Псковскую область
30 июня 2020
Сергей Степашин и Константин Цицин с рабочим визитом прибыли в Псковскую область
Пропавший 12-летний мальчик найден в Великолукском районе
30 июня 2020
Пропавший 12-летний мальчик найден в Великолукском районе
Средства маткапитала могут разрешить тратить на покупку техники
30 июня 2020
Средства маткапитала могут разрешить тратить на покупку техники

Идет загрузка...