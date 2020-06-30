Елена Полонская: Благодаря депутатам моя связь с населением – неразрывна

10:20, 30 июня 2020, ПАИ

«Именно вы, уважаемые коллеги, являетесь теми людьми, благодаря которым моя связь с населением города является неразрывной», – обратилась глава Пскова Елена Полонская к депутатам в ходе своего отчета на сессии Псковской городской думы 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская выразила уверенность, что и дальше будет работать с депутатами одной большой командой на благо Пскова, «независимо от партийной принадлежности».

«За последний год нам удалось добиться многого, о чем сегодня я расскажу в своем отчете – тесного и конструктивного сотрудничества депутатов Псковской городской думы и администрации Пскова, которое мы продолжаем в настоящее время; мы продолжаем огромную работу на своих избирательных округах, мы наладили прямой контакт с псковичами. А это основная наша деятельность, ведь все, что мы делаем в городе, делаем в интересах наших горожан», – добавила она.

Елена Полонская поблагодарила депутатов за доверие, которое они оказали ей в мае 2019 года, назначив исполняющей полномочия главы города Пскова, а также проголосовав в ноябре прошлого года за её кандидатуру на выборах главы города.