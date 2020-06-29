0
23:21
12-летнего мальчика разыскивают в Куньинском районе
23:14
Две иномарки столкнулись ночью на Рижском проспекте в Пскове
20:05
Публикуем видео с места столкновения Chery и ВАЗ-2107 на Ленинградском шоссе
18:43
Chery и ВАЗ-2107 не поделили дорогу на Ленинградском шоссе под Псковом
17:56
Автомобиль загорелся на площади Ленина в Пскове
17:00
45-летний мужчина попал под колёса следовавшей из Петербурга в Псков «Ласточки»
14:54
При взрыве в жилом доме в Москве пострадали четыре человека
Еще новости
Происшествия

25 тысяч рублей заплатит житель Пскова за избиение сотрудника полиции

За избиение сотрудника полиции житель Пскова заплатит штраф в размере 25 тысяч рублей. 30-летний местный житель был осуждён за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

В декабре 2019 года подсудимого остановили сотрудники полиции, когда он находился в своём транспортном средстве из-за подозрения на алкогольное опьянение. На предложение пройти освидетельствование водитель ответил отказом и попытался скрыться. После этого мужчина толкнул сотрудника полиции в грудь, а затем нанёс ещё два удара ногой в область левого бедра.

Обвиняемый был приговорён к штрафу в размере 25 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

12-летнего мальчика разыскивают в Куньинском районе
29 июня 2020
12-летнего мальчика разыскивают в Куньинском районе
Две иномарки столкнулись ночью на Рижском проспекте в Пскове
29 июня 2020
Две иномарки столкнулись ночью на Рижском проспекте в Пскове
Публикуем видео с места столкновения Chery и ВАЗ-2107 на Ленинградском шоссе
29 июня 2020
Публикуем видео с места столкновения Chery и ВАЗ-2107 на Ленинградском шоссе
Chery и ВАЗ-2107 не поделили дорогу на Ленинградском шоссе под Псковом
29 июня 2020
Chery и ВАЗ-2107 не поделили дорогу на Ленинградском шоссе под Псковом
Автомобиль загорелся на площади Ленина в Пскове
29 июня 2020
Автомобиль загорелся на площади Ленина в Пскове
45-летний мужчина попал под колёса следовавшей из Петербурга в Псков «Ласточки»
29 июня 2020
45-летний мужчина попал под колёса следовавшей из Петербурга в Псков «Ласточки»
При взрыве в жилом доме в Москве пострадали четыре человека
29 июня 2020
При взрыве в жилом доме в Москве пострадали четыре человека
Ночью мать и сын сгорели в собственном доме в Стругах Красных
29 июня 2020
Ночью мать и сын сгорели в собственном доме в Стругах Красных

Идет загрузка...