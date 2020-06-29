25 тысяч рублей заплатит житель Пскова за избиение сотрудника полиции

08:24, 30 июня 2020, ПАИ

За избиение сотрудника полиции житель Пскова заплатит штраф в размере 25 тысяч рублей. 30-летний местный житель был осуждён за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

В декабре 2019 года подсудимого остановили сотрудники полиции, когда он находился в своём транспортном средстве из-за подозрения на алкогольное опьянение. На предложение пройти освидетельствование водитель ответил отказом и попытался скрыться. После этого мужчина толкнул сотрудника полиции в грудь, а затем нанёс ещё два удара ногой в область левого бедра.

Обвиняемый был приговорён к штрафу в размере 25 тысяч рублей.